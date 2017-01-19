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Киев в тумане с высоты птичьего полета (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/69_main.1484813377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/69_tn.1484813377.jpg Видео Волшебные виды столицы, затянутой дымкой, на днях были выложены в сети

Киев в тумане с высоты птичьего полета (видео)

Сегодня, 10:09

Волшебные виды столицы, затянутой дымкой, на днях были выложены в сети


Аэросъёмку затуманенного Киева сделала команда DRONARIUM Ukraine. Видео было сделано с помощью дрона, поднявшегося над туманом. 

Напомним, с вечера понедельника Киев затянут затянут смогом, в воздухе чувствуется запах гари. Однако в ГСЧС заявляют, что это лишь туман и просят киевлян не паниковать. В то же время, по данным Центральной геофизической обсерватории Украинского гидрометцентра, в столице уровень формальдегида, углекислого газа и азота значительно превышает гранично допустимые концентрации. Врачи рекомендуют киевлянам временно ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром, а в ГСЧС предупреждают о плохой видимости на дорогах и просят водителей быть осторожными. 
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