Снег добрался до западной Украины
На территории Ивано-Франковской области ожидается похолодание и лавины
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
Снег засыпал Прикарпатье. Фото: vk.com, facebook.com
В ночь на 20 апреля, в связи с перемещением очередного активного циклона, в Ивано-Франковской области выпал снег.
"20-22 апреля на территории области сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 градусов, днем температура сохранится в пределах 1-8 градусов тепла. Также возможны налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с", – сообщают в ГСЧС.
В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (третьего уровня).
Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в последние дни, по состоянию на утро 20 апреля обесточены 199 населенных пунктов в пяти областях Украины.
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