Снег добрался до западной Украины

На территории Ивано-Франковской области ожидается похолодание и лавины

В ночь на 20 апреля, в связи с перемещением очередного активного циклона, в Ивано-Франковской области выпал снег.

"20-22 апреля на территории области сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 градусов, днем температура сохранится в пределах 1-8 градусов тепла. Также возможны налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с", – сообщают в ГСЧС.

В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (третьего уровня).

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в последние дни, по состоянию на утро 20 апреля обесточены 199 населенных пунктов в пяти областях Украины.