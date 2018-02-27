В Николаеве женщина 30 лет прожила с мумией матери

В николаевской многоэтажке в одной из квартир 30 лет хранили тело. Оказалось, что останки 100-летней женщины берегла ее дочь.

Несколько дней из квартиры доносились стоны. Когда они прекратились, соседи вызвали полицейских. Вскрыв двери, в квартире среди хлама нашли живую, но немощную 77-летнюю Елену Жмуренко. Она не двигалась, говорила невнятно.

В другой комнате на кровати обнаружили мумифицированный труп.

Предварительно, это останки матери Елены. По словам соседей, она пропала 30 лет назад, и примерно в то же время дочь стала вести себя странно. Соседи говорят, перестала ухаживать за собой, замкнулась.

В последнее время из-за долгов по коммуналке квартиру пенсионерки обесточили. Ей помогали, как могли.

Трупный запах, говорят соседи, не слышали. На фоне общего беспорядка в квартире комната, где хранилась мумия, была чистой и ухоженной, говорят полицейские. Рядом с трупом в емкости нашли хлорку и полотенце. Видимо, дочь ухаживала за останками матери.

Елене Жмуренко оказали медпомощь. Ее жизнь вне опасности. Сейчас её обследуют в психиатрической лечебнице. Пока старушка не может объяснить, почему в соседней комнате хранила труп матери. А следователи выясняют причину смерти.